Sondaggio Chambre, il 76% delle imprese non investe nel digitale

Il 76% delle imprese valdostane non investe e non prevede di investire nelle tecnologie proposte dal Piano Transizione 5.0, misura che supporta la digitalizzazione dei processi produttivi e il passaggio a un modello energetico efficiente, sostenibile e basato su energie rinnovabili. Il dato emerge dal sondaggio della Chambre valdotaine, presentato oggi a palazzo regionale, a cui hanno risposto 1.942 imprese sulle 11.105 attive in Valle d'Aosta.

"Non c'è più impresa - ha detto l'assessore allo Sviluppo economico, Luigi Bertschy - che possa dire 'siamo piccoli, certe cose non le facciamo'. Tutte le imprese sono tenute, nel loro interesse, ad agire per digitalizzare i propri processi, per formare il proprio personale, per garantire luoghi di lavoro sicuri. Ad agire in generale per seguire quei cambiamenti che sono in corso".

Secondo il sondaggio della Chambre, nel 2023 si è investito principalmente in connettività e banda ultralarga (21,2% delle risposte pervenute) e nell'internet delle cose e delle macchine, sistemi domotici green oriented (15,9%). Gli investimenti in queste due tecnologie risultano prevalenti anche nel 2024; in previsione si può anche segnalare il miglior posizionamento dell'intelligenza artificiale.

Le tipologie di spesa inerenti tecnologie promosse dal Piano Transizione 5.0 sono in prevalenza legate agli acquisti di beni strumentali materiali, in percentuale sostanzialmente stazionaria negli anni a raffronto (il 32,2% delle spese sostenute nel 2023 e il 31,9% nel 2024). In previsione aumentano le spese per acquisti di beni immateriali e diminuiscono le spese di consulenza, in coerenza con lo sviluppo dei progetti che nel 2024 hanno già superato la fase di avvio.



