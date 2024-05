La Renaissance valdôtaine, Girardini riconfermato presidente

L'assemblea degli iscritti di La Renaissance valdôtaine ha riconfermato Giovanni Girardini alla guida del movimento civico e Roberta Carla Balbis segretaria.

Del nuovo gruppo direttivo fanno parte anche Orianna Cremonese (segretaria amministrativa), Elso Gerardin e Rossana Scapoli (consiglieri).

Il tavolo progettuale sarà composto, oltre che dal direttivo, dalle due consigliere comunali Cristina Dattola ed Eleonora Baccini insieme agli eletti Daniela Pagani, Arianna Viglino e Aldo Vittaz.

Il gruppo giovani sarà guidato dal presidente Roberto Mestieri. Lo comunica La Renaissance. L'assemblea del movimento, che si è svolta il 20 maggio scorso, ha stabilito la linea comune per l'attività dei prossimi mesi, in città e in ambito regionale, e ha creato un nuovo tavolo di lavoro, che sarà impegnato a coordinare e gestire i progetti del movimento.

"La gente è stanca e scontenta di questa politica, uniamo le forze - dichiara Giovanni Girardini, presidente di La Renaissance valdôtaine - per creare qualcosa di diverso più a contatto con le persone. Noi ci siamo e vogliamo lavorare insieme per creare sinergie non solo nella città di Aosta e dintorni, ma anche nelle vallate laterali. Attendevamo da tempo qualcuno sulla nostra lunghezza d'onda e ora siamo contenti di averlo trovato".



