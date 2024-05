Valtournenche, via libera alla vendita del Des Guides

Via libera del Consiglio comunale di Valtournenche alla vendita dell'unità immobiliare che ospita l'unica sala cinema della cittadina, al piano seminterrato dell'edificio condominiale 'Albergo Hostellerie des Guides'.

L'acquisto della struttura risale al 2016, al prezzo di 330 mila euro, in vista della riqualificazione completa per dotare Breuil-Cervinia di una sala polivalente. Sarà rivenduta a 450 mila euro per l'impossibilità del Comune di sostenere 1,2 milioni di euro di spesa per riqualificare l'edificio (i lavori sono stati decisi dall'assemblea condominiale a maggioranza).

Nel corso della seduta del Consiglio, si legge in una nota dell'amministrazione comunale, è stato precisato che "il Comune non intende con ciò abbandonare il progetto di realizzazione di una sala polifunzionale ma che la delocalizzerà in un'area di proprietà comunale, nella zona del piazzale Château". I gruppi di opposizione hanno fortemente contestato la decisione di trattare la questione nel corso di una seduta consiliare straordinaria e hanno abbandonato l'aula senza partecipare al voto. La maggioranza ha spiegato che la questione era già stata trattata in modo approfondito l'8 marzo scorso, rispondendo a un'interpellanza, e che le tempistiche dell'accordo hanno imposto l'estrema urgenza: è infatti prevista la firma del contratto preliminare entro il 31 maggio, per firmare il contratto definitivo entro i 150 giorni successivi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA