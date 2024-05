Europee, patto tra Rassemblement Valdôtain e Movimento Progetto Piemonte

Rassemblement Valdôtain e Movimento Progetto Piemonte hanno siglato a Chiavari, alla presenza del commissario di Liguria e Piemonte del Partito Popolare del Nord, Vittorio Mazza, un patto di consultazione e collaborazione tra i due movimenti politici.

Nel documento viene dato atto che entrambi i movimenti "hanno una connotazione improntata ai valori del federalismo ed alla salvaguardia delle identità culturali delle proprie realtà, condividendo una comune sensibilità per le problematiche della montagna, della collina e delle cosiddette aree marginali".

Pertanto - si legge in una nota - richiamandosi ai valori della Carta di Chivasso e "all'opportunità che deriverebbe per lo sviluppo e la modernizzazione dell'Italia un'evoluzione in senso federale, Rassemblement Valdôtain e Movimento Progetto Piemonte convengono di dare vita ad un patto di consultazione e collaborazione finalizzato ad attuare politiche comuni e a tutti i livelli istituzionali, nel rispetto delle rispettive identità".

La sottoscrizione del documento è stata anche occasione per la presentazione dei candidati alle prossime elezioni europee sotto il simbolo di Rassemblement Valdôtain: Stefano Aggravi, consigliere regionale e segretario di Rassemblement Valdôtain; Martina Lombard, espressione del movimento giovanile di Rassemblement Valdôtain; Piermassimo Guarnero, consigliere comunale a Castelletto Merli (Alessandria) e coordinatore del Movimento Progetto Piemonte. Sempre a Chiavari gli esponenti dei due movimenti autonomisti hanno incontrato una delegazione del Comitato contro la costruzione del depuratore in Colmata a mare a Chiavari, guidata dal presidente Andrea Sanguineti, nel corso della quale è stato presentato un documento inviato ad Iren contenente le perplessità sulla realizzazione di questa struttura.

Nel pomeriggio di sabato la delegazione di Rassemblement Valdôtain e Movimento Progetto Piemonte è stata a Castelnuovo di Ceva (Cuneo) per un momento di raccoglimento davanti al monumento che ricorda l'incidente aereo in cui nel 1966 morì il deputato valdostano Corrado Gex e successivamente ha preso parte ad un incontro pubblico nel municipio dell'omonima località.





