Esce di strada ad Aosta, automobilista in pronto soccorso

Un uomo di 50 anni residente in Valle d'Aosta è stato portato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Parini a seguito di un incidente stradale.

Stamane intorno alle 7, in via Roma ad Aosta, ha perso il controllo dell'auto che stava guidando ed è uscito di strada. In base a una prima ricostruzione, all'origine dell'incidente potrebbe esserci stato un malore del conducente.

Le condizioni dell'uomo sono in fase di accertamento da parte dei sanitari. Durante le operazioni di recupero dell'auto, il traffico ha subito rallentamenti. Sul posto il 118 e i carabinieri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA