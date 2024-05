Traforo Gran San Bernardo, sequestrato prezioso Violoncello

Proseguono i controlli dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e della Guardia di Finanza ai confini italo-svizzeri del Piemonte e della Valle d'Aosta, finalizzati al contrasto del contrabbando, della contraffazione e del traffico illecito di valuta.

Al traforo del Gran San Bernardo è stato fermato un cittadino svizzero in possesso di un violoncello dei primi del Novecento non dichiarato alla Dogana e attualmente sequestrato per contrabbando in attesa di perizia.

Inoltre un cittadino olandese, fermato per controlli, ha dichiarato 600 euro ma è stato scoperto in possesso di oltre 18.000 euro nelle tasche del giubbotto in mazzette da 20 e 50 euro. Infine molteplici i sequestri di sostanze stupefacenti e un sequestro di carne proveniente dal Nord America, trasportata in borse frigo e priva di documentazione sanitaria.



