Riunificazione autonomisti, congresso il 16 giugno a S.Vincent

E' in calendario il 16 giugno nella sala Grand Paradis del Grand hotel Billia di Saint-Vincent il Congresso straordinario di ricomposizione dell'area autonomista.

Inizio lavori ore 9. "Con l'approvazione delle norme transitorie da parte degli organi dell'Union Valdôtaine e di Alliance Valdôtaine-VdA Unie - si legge in una nota - continua il cammino di ricomposizione dell'area autonomista verso il congresso straordinario del 16 giugno. Una sfida raccolta da un gran numero di persone che condividono ideali legati all'autogoverno e al federalismo, al rispetto del territorio alpino, alla responsabilità condivisa per il futuro della Valle di Aosta".

"Al fine di favorire la più ampia partecipazione possibile - prosegue la nota - è stata lanciata una campagna di adesione.

Tutte le persone che desiderano partecipare al Congresso Straordinario può sottoscrivere la Carta di partecipazione che è disponibile online (bit.ly/44XVMir)".

