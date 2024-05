Il 25 maggio aprono le riserve di pesca in Valle d'Aosta

Apriranno sabato 25 maggio le riserve di pesca e cattura, sia speciali che turistiche. Lo ha stabilito con un'ordinanza il presidente del Consorzio regionale pesca, Gian Franco Teggi.

L'apertura è stata possibile a seguito dell'autorizzazione rilasciata dal ministero dell'Ambiente alla Regione, con decreto del 17 maggio scorso, per le immissioni in natura delle specie non autoctone trota iridea e trota fario per il triennio 2024- 2026.

In previsione dell'apertura, il Consorzio regionale pesca "provvederà all'immissione di trote iridee triploidi in tutte le riserve per un totale di 14 quintali, ad eccezione della riserva sul torrente Lys, nel Comune di Gressoney-La Trinité, la cui apertura è prevista per il 1/o giugno 2024 come da calendario ittico vigente".



