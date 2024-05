Bus sostitutivi Aosta-Ivrea, cinque nuove corse dirette nei festivi

Dal 26 maggio prossimo partiranno, nei giorni festivi, cinque nuove corse dirette tra Aosta e Ivrea degli autobus sostitutivi della linea ferroviaria chiusa per lavori di elettrificazione. Lo annuncia Trenitalia presentando la propria 'Summer experience' per la Valle d'Aosta. "Con l'orario estivo - comunica la società - circoleranno, nel corso della giornata, 84 autobus con percorsi e itinerari diversi, stabiliti in accordo con la Regione Valle d'Aosta. Di recente, sono stati inseriti due servizi sperimentali con corse dirette (un'andata e un ritorno), via autostrada, tra Torino e Aosta".

Inoltre restano invariati i collegamenti ferroviari tra Ivrea a Torino "in orario coincidente con l'arrivo degli autobus da Aosta".

Riguardo all'alta velocità, "con il nuovo orario estivo e la disponibilità dei Freccialink, il servizio di intermodalità treno più bus, Trenitalia conferma la comodità di raggiungere le più belle località di Aosta e Courmayeur. Partendo, ad esempio, da Napoli, Roma, Firenze, Bologna, Milano, Verona, Venezia, ogni sabato e domenica di luglio e agosto, si arriva alla stazione di Torino Porta Susa in Frecciarossa da dove si prosegue comodamente verso le mete valdostane a bordo di bus dedicati, moderni e confortevoli".



