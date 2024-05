Rifiuti, dal 7 giugno ad Aosta la raccolta a domicilio dei tessili sanitari

Prenderà il via venerdì 7 giugno ad Aosta il nuovo servizio di raccolta 'porta a porta' dei tessili-sanitari.

"Si tratta di un servizio innovativo, che dà corso al quanto previsto dal Piano regionale rifiuti, e che, in parte, era già stato avviato per utenze selezionate quali i nidi d'infanzia e le strutture residenziali per le persone anziane", fa sapere in una nota l'amministrazione comunale. Una misura, decisa insieme alla società Quendoz srl, che "consentirà di ridurre la quantità conferita nella frazione del rifiuto urbano residuo (ex 'indifferenziata') e, di conseguenza, il numero di conferimenti che verranno conteggiati per il computo della Tarip".

Hanno diritto a disporre del servizio "le utenze domestiche o i nuclei familiari nei quali la presenza di anziani, persone disabili o neonati comporta una particolare esigenza di conferimento di rifiuti tessili-sanitari. Nella definizione di tale categoria di rifiuto rientrano pannolini, pannoloni, traverse e materiale assorbente sanitario, mentre sono esclusi altri materiali derivanti da medicazioni quali flebo, cannule, cateteri. Il nuovo servizio prevede la fornitura di un contenitore di volumetria pari a 120 litri che verrà vuotato con frequenza di raccolta settimanale ogni venerdì mattina, con esposizione a partire dalle ore 20 del giorno precedente fino alle ore 5 del giorno di raccolta".

Per richiederne l'attivazione è necessario contattare la società Quendoz tramite posta elettronica (all'indirizzo direzione@quendoz.it), allegando il modulo di autocertificazione scaricabile dalla pagina dedicata del sito web (www.quendoz.it).





