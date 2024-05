Cogne Acciai Speciali approva bilancio 2023, calo ricavi 15%

"In un contesto di mercato deludente, che ha portato la maggior parte dei player del settore a registrare dati non brillanti" la Cogne Acciai Speciali chiude il bilancio 2023 con una flessione dei ricavi pari al 15% rispetto al bilancio 2022. In termini di redditività - si legge in una nota - la società presenta a livello di bilancio consolidato un Ebitda di oltre 42 milioni di €euro, anche grazie al contributo delle nuove acquisizioni, ed un risultato netto di meno 1,5 milioni di euro.

Per quanto riguarda le risorse umane, la Cogne Acciai Speciali ha registrato nel 2023 un incremento complessivo di 426 unità, passando da una forza lavoro di 1.491 unità a 1.917.

"E' una performance di cui non siamo pienamente soddisfatti - dichiara il ceo Massimiliano Burelli - perché da un lato vede, pur in un momento di mercato difficile, una oggettiva riduzione dei ricavi (a 822 milioni di €) e del risultato economico ma, dall'altro, cristallizza il contributo positivo derivante dalla strategia di crescita per acquisizioni. Il piano di investimenti per lo sviluppo organico e la transizione ESG non ha subito arresti, estrinsecandosi in una uscita di cassa pari a 47 milioni di euro, in crescita del 7% rispetto allo scorso esercizio".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA