Anche la Valle d'Aosta all'udienza papale sulla formazione

L'assessore alla Formazione, Luigi Bertschy, ha partecipato stamane all'udienza con Papa Francesco presso l'Aula Paolo VI in Vaticano dedicata al mondo della formazione professionale. A rappresentare la regione anche una delegazione degli allievi della Iefp (istruzione e formazione professionale) del Cnos Fap (Centro nazionale opere salesiane Formazione aggiornamento professionale) Valle d'Aosta.

Il Papa nel suo intervento - fa sapere l'amministrazione regionale in una nota - ha sottolineato l'importanza della formazione professionale al servizio della crescita della persona attraverso lo sviluppo delle competenze tecniche, ma anche delle virtù umane. Ha anche individuato tre parole chiave: giovani, formazione, professione.

Bertschy evidenzia che "la presenza della nostra regione in questa occasione testimonia l'attenzione riservata alle politiche formative a favore dei giovani anche per la Valle d'Aosta. E' molto significativo che il Santo Padre abbia messo al centro i giovani che frequentano i percorsi di Iefp, mettendo in luce il loro impegno e riconoscendo il valore del modello formativo".



