Riapertura parziale della strada per Valgrisenche

Si potrà transitare in due fasce orarie lungo la strada regionale per Valgrisenche, chiusa ieri mattina dopo il crollo di alcuni massi seguito alle abbondanti piogge. Con un'ordinanza, il sindaco di Arvier, Mauro Lucianaz, ha disposto la parziale riapertura della regionale numero 25 dalle 6,30 alle 8 e dalle ore 17 alle 19,30. La carreggiata era stata chiusa al transito tra Chamençon e Planaval.

Nel frattempo proseguono gli interventi di mitigazione per la messa in sicurezza della strada regionale da parte della struttura interventi operativi del dipartimento Protezione civile e vigili del fuoco della Regione Valle d'Aosta.

Un altro dissesto è avvenuto stamane a Champrotard di Villeneuve, dove una caduta massi ha parzialmente interessato la strada comunale.

L'ultimo bollettino di criticità del Centro funzionale regionale segnala per oggi un'allerta 'gialla' valanghiva ("medie e grandi valanghe prevalentemente in zone non antropizzate o fenomeni noti per elevata frequenza") nelle valli del Gran Paradiso e del Monte Rosa. Domani invece la situazione tornerà ordinaria su tutto il territorio della regione. Il limite neve è a circa 1.900 metri.

Le precipitazioni si sono concentrate nel Sud-est del territorio: il valore più alto registrato da ieri è di 126 millimetri cumulati a Fontainemore, nella valle del Lys. I livelli dei torrenti e della Dora Baltea sono stati al di sotto dei limiti di guardia.



