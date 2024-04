Coldiretti Vda, "contributi necessari per il reddito delle nostre aziende"

"Siamo sempre impegnati a garantire e a difendere il reddito delle nostre aziende che non può che passare, proprio per il ruolo stesso giocato dall'agricoltura, dai contributi che non vanno visti, però, in chiave meramente assistenzialista, ma come investimenti per la crescita, l'innovazione e a difesa del nostro territorio". Così la presidente di Coldiretti Valle d'Aosta, Alessia Gontier, durante l'assemblea dell'associazione che si è svolta nella sala polivalente della Bcc di Gressan. Mobilitazioni analoghe si sono svolte in tutta Italia per celebrare gli 80 anni dell'associazione.

"Ora dobbiamo affrontare un'altra grande emergenza che riguarda la fauna selvatica incontrollata che nella nostra regione sta creando diversi problemi ad agricoltori e allevatori", ha detto Elio Gasco, direttore di Coldiretti Valle d'Aosta. "Come Federazione regionale - ha continuato Gasco - abbiamo chiesto l''introduzione di un piano straordinario di gestione e contenimento così come previsto dall'articolo 19 ter della legge 157/1992, modificato e voluto dalla confederazione proprio per creare un ulteriore strumento di controllo mirato".

Gontier ha ricordato "le conquiste e i risultati ottenuti da Coldiretti Valle d'Aosta, come il completamento del Csr e lo sblocco delle giacenze dei fondi europei, tra cui quelli del Gal", e ha rilanciato sulle "nuove sfide che attendono il mondo agricolo valdostano".



