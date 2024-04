Il Primo maggio i sindacati in piazza a Verrès

Con lo slogan "Costruiamo insieme un'Europa di pace, lavoro e giustizia sociale", Cgil, Cisl, Uil Valle d'Aosta e Savt organizzano come da tradizione a Verrès la festa dei lavoratori.

Il programma per mercoledì 1/o maggio prevede il ritrovo alle 10 in piazza Fiorìn. Alle 10.30 il corteo partirà, e si sposterà fino al Monumento ai caduti, davanti al municipio, per la deposizione dei fiori.

Alle 11.30 si svolgeranno i discorsi ufficiali. Per le organizzazioni sindacali interverrà Vilma Gaillard, segretaria generale Cgil Valle d'Aosta.



