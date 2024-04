Pila, la stagione dello sci chiude con un +34% di fatturato

La stagione invernale nel comprensorio sciistico di Pila si è chiusa con un crescita del 26% per i primi ingressi e del 34% per il fatturato. I dati sono stati forniti dal sindaco di Gressan, Michel Martinet, durante l'ultima riunione del Consiglio comunale. In particolare, le presenze di sciatori sono state 465 mila e il fatturato ha sfiorato i 13,3 milioni di euro.

"Il lavoro deve continuare, per convertire la località sciistica in località turistica per un'intera vacanza. In tal senso è stata avviata una collaborazione con il Comune di Aosta", ha spiegato il primo cittadino, riferendo che partiranno nella prossima estate i lavori per realizzare la nuova telecabina Pila-Couis.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA