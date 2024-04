Dichiarazioni 2023, i Paperoni valdostani risiedono a Courmayeur

Courmayeur è il comune valdostano in cui il reddito medio dichiarato dai contribuenti è più elevato (34.826 euro), Allein quello con il valore più basso (18.998).

Il quadro emerge dai dati - resi noti dal ministero dell'Economia e delle finanze - riguardanti le dichiarazioni Irpef e Iva presentate l'anno scorso e relative all'anno d'imposta 2022. A livello regionale, il valore per la Valle d'Aosta è di 24.980 euro, sopra la media nazionale (23.650).

Considerando i comuni della regione alpina, Aosta è in 14/a posizione, con un reddito medio di 24.588 euro. Ai primi dieci posti, dopo la cittadina ai piedi del Monte Bianco figurano Gressoney-La-Trinité (30.792) Pré-Saint-Didier (29.172), La Thuile (28.232), Saint-Christophe (25.896), Fontainemore (25.778), La Salle (25.680), Valtournenche (25.445), Saint-Rhémy-en-Bosses (25.239) e Chamois (25.044).

Dopo Allein, i valori più bassi si registrano a Bionaz (19.030), Pontboset (19.263), Valgrisenche (19.467), Lillianes (19.492), Cogne (19.513), Avise (19.527), Perloz (19.529), Oyace (19.699), Challand-Saint-Anselme (19.963).

A livello nazionale, i contribuenti più ricchi sono in Lombardia (27.890 euro) e i più poveri in Calabria (17.160). Nel vicino Piemonte il reddito medio (25.080) è di poco superiore a quello della Valle d'Aosta.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA