Corso per Disability manager, consegnati altri 18 diplomi

Ideato per favorire l'inserimento nelle realtà aziendali valdostane di persone con disabilità, il percorso per 'Disability manager', giunto alla seconda edizione, ha permesso di formare e qualificare 18 persone, tra dipendenti di enti pubblici, aziende private e cooperative sociali. Alla cerimonia di consegna dei diplomi ai 18 nuovi disability manager, che si vanno ad aggiungere ai 26 formati lo scorso anno, era presente anche l'assessore alla Formazione e lavoro, Luigi Bertschy.

L'obiettivo del corso è di formare esperti in grado di facilitare e sostenere l'inserimento lavorativo di persone con disabilità o con particolari fragilità. ''Le loro competenze si uniranno a quelle delle persone già qualificate così da supportare enti, istituzioni, imprese e le persone con disabilità, in modo che queste possano esprimere pienamente il proprio potenziale, favorendo il benessere socio-lavorativo di tutte le lavoratrici e i lavoratori e in più generale la coesione della comunità lavorativa'', ha sottolineato Bertschy.

''Dobbiamo potenziare, rendere solide, strutturali e omogenee su tutto il territorio - ha aggiunto l'assessore - le azioni di inclusione sociale e lavorativa. La formazione ci deve mettere in condizione di creare una rete di persone. Dobbiamo creare le condizioni affinché l'inclusione non sia solo una legge, ma diventi strategica a livello politico. Non si tratta di assolvere un obbligo di legge, ma di costruire una comunità coesa che possa dare risposte sempre migliori''.



