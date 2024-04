Nuova raccolta rifiuti a Aosta, presidi informativi in città

Nell'ambito delle novità in tema di servizio di raccolta rifiuti, il Comune di Aosta e la società Quendoz hanno organizzato alcuni presidi informativi sul territorio. In particolare, saranno allestiti dei gazebo dove saranno fornite informazioni, anche di natura pratica, che riguardano anche il passaggio alla tassa rifiuti puntuale (Tarip). Inoltre - fanno sapere dall'amministrazione comunale - nei prossimi giorni verrà sviluppata un'attività di contatto sul territorio delle persone anziane o comunque in difficoltà nel richiedere e ritirare l'eco-tessera necessaria per il conferimento del rifiuto urbano residuo attraverso i nuovi contenitori condominiali.

Il programma: lunedì 22 aprile il punto informativo sarà presente nel mercato del quartiere Cogne di via Mont Fallère, mentre il pomeriggio sarà allestito in piazza battaglione Cervino nel quartiere Dora. Il giorno successivo, martedì 23 aprile, il gazebo informativo sarà presente in piazza Chanoux al mattino, mentre mercoledì 24, in orario pomeridiano, sarà la volta delle Biblioteche di quartiere Dora e "Ida Désandré" di viale Europa. Infine, venerdì 3 maggio al mattino i gazebo saranno allestiti in piazza Salvo d'Acquisto nel quartiere Cogne e nel parcheggio di corso Saint-Martin-de Corléans di fronte alla scuola Cerlogne.



