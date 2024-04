Turismo, a febbraio aumentano ancora arrivi e presenze

Dopo i dati di gennaio (+12,75% di presenze e +9,11% di arrivi) c'è un'altra conferma del positivo andamento della stagione invernale in Valle d'Aosta: a febbraio il numero di notti trascorse è cresciuto del 18,42% (da 425.890 a 504.341) e quello di ospiti del 13,85% (da 125.035 a 142.349) rispetto allo stesso mese del 2023.

L'andamento risulta in crescita anche non considerando i numeri degli alloggi a uso turistico (44.378 presenze e 11.152 arrivi): le locazioni brevi vengono conteggiate per la prima volta in questa stagione invernale, dato che la relativa legge regionale è entrata in vigore il primo novembre 2023. I dati sono stati diffusi dall'assessorato regionale al Turismo.

A livello complessivo, l'incremento di italiani (+20,65% di presenze e +14,54% di arrivi) è maggiore rispetto a quello degli stranieri (+16,85% e +12,81%), una tendenza opposta rispetto a quella di gennaio. Se in termini di numero di ospiti le cifre non sono troppo lontane (78.057 italiani e 62.953 di stranieri) guardando alle notti trascorse si conferma il trend dei soggiorni più lunghi per chi arriva dall'estero (305.982 contro 194.869).

Considerando le presenze, i numeri sono positivi in tutti i comprensori: dal Gran San Bernardo (+64,06% di stranieri e +29,88% di italiani) al Monte Cervino (+27,34% e +14,32%), dal Monte Rosa (+1,54% e +12,20%) ad Aosta e dintorni (+36,81% e +41,84%), dal Monte Bianco (+8,19% e +20,56%) alla Valle centrale (+23,61% e +15,35 %) passando per il Gran Paradiso (-6,27%, +11,41%).



