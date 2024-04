Buongiorno Regione arriva ai piedi del Gran Paradiso

Farà tappa per una settimana nelle valli del Gran Paradiso "Buongiorno Regione", la trasmissione messa in onda dal 22 al 26 aprile dalla Tgr della Valle d'Aosta.

Si concentrerà sui comuni di Cogne, Valsavarenche, Rhêmes-Notre-Dame e Rhêmes-Saint-Georges. Tra i temi trattati ci saranno l'ambiente, con la flora e la fauna del Parco Nazionale del Gran Paradiso e lo stato di salute dei suoi ghiacciai; la scuola, con le pluriclassi di Rhêmes nate per evitare lo spopolamento dei territori di montagna. Tra le storie, quella del depositario della tradizione dei tamburi di Cogne e quella di un testimone dell'attacco nazifascista a Molère di Valsavarenche. Non mancheranno approfondimenti sulle attività future, come il Gran Paradiso Film Festival e l'intervista ad Axelle Vicari, personaggio sportivo di Valsavarenche.

"Dopo quella di Gressoney, del Gran San Bernardo e della Valdigne - spiega il caporedattore della sede Rai per la Valle d'Aosta, Andrea Caglieris - prosegue il nostro viaggio tra le vallate in stretta sinergia con il sito www.tgr.rai.it/vda nel quale sarà possibile rivedere tutti i servizi andati in onda in tv". L'appuntamento con Buongiorno Regione è da lunedì 22 a venerdì 26 aprile, dalle 7.30 alle 8 su Rai Tre.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA