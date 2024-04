Mense scolastiche, Forza Italia "è un fallimento"

"Le bugie hanno le gambe corte. L'arroganza negli atteggiamenti e nelle risposte fornite ai problemi questa volta sono state smascherate direttamente dalle famiglie dei bambini aostani, che parlano di 'fallimento radicale' della gestione del dossier delle mense scolastiche da parte del Comune di Aosta". Lo scrive in una nota Forza Italia in merito alla lettera firmata da oltre 500 famiglie aostane in merito alla gestione delle mense scolastiche, "attaccando" l'assessore all'istruzione Samuele Tedesco: "Ha sempre risposto con arroganza e sufficienza, salvo ultimamente tirare in ballo addirittura la revoca dell'appalto, senza però procedervi. Una evidente 'sparata'. A questo punto, di fronte alle oltre 500 famiglie che hanno deciso di firmare una lettera di forte critica all'attuale gestione delle mense scolastiche di Aosta, tutti i componenti della giunta comunale traggano le dovute conclusioni, riflettano per bene sul loro operato e inizino ad ascoltare ciò che fino a oggi hanno fatto finta di non sentire, valutando l'opportunità di riportare in futuro la cucina in ogni istituzione scolastica".



