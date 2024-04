La Coppa dell'amicizia in vetrina alla Milano design week

La Coppa dell'amicizia, tradizionale recipiente in legno utilizzato per bere il caffé alla valdostana, arriva alla Milano design week. Alla fiera milanese è stato presentato il progetto "Amitié", promosso da Skyway Monte Bianco in collaborazione con la Regione Valle d'Aosta e l'Ivat. Nell'iniziativa sono stati coinvolti anche il designer Matteo Ragn e diversi artigiani professionisti valdostani.

Sono previste la realizzazione e la vendita di due tipologie di coppe dell'amicizia: alcune in serie limitata, realizzate da artigiani, le seconde eseguite da scultori che saranno proposte a una clientela esclusiva. I manufatti verranno esposti in occasione dell'evento "Design variations 2024". "Con questa iniziativa - commenta l'assessore regionale Luigi Bertschy - si realizza una collaborazione tra designer affermati a livello internazionale e artigiani locali e si prefigura un percorso innovativo da cui potranno nascere nuove opportunità. La partecipazione degli scultori valdostani dimostra una propensione e un desiderio di proporsi fuori dai confini regionali e di arricchire il proprio bagaglio tecnico e artistico, confrontandosi con altri professionisti".



