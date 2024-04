La Valle d'Aosta alla 56/a edizione di Vinitaly

Da domenica 14 a mercoledì 17 aprile il mondo della viticoltura valdostana sarà presente a Verona alla 56/a edizione di Vinitaly, la kermesse internazionale dedicata ai vini e ai distillati che si svolge a Verona. La Regione Valle d'Aosta parteciperà con uno spazio istituzionale nel padiglione 12 (stand A/3-B/3-C/3), gestito dall'assessorato all'agricoltura e dal consorzio vini Valle d'Aosta.

Saranno presenti con propri stand, interi o condivisi, le aziende Rosset Terroir, La Source, Grosjean Vins, Feudo di San Maurizio, Lo Triolet, Maison Agricole D&d, Ottin Vini, Château Feuillet, le cantine cooperative Caves de Donnas, Crotta di Vegneron, Cave des Onze Communes e Cave Mont-Blanc de Morgex et de La Salle e l'Institut Agricole Régional.

Sarà anche allestito un banco assaggi dove i sommelier dell'associazione italiana Sommelier Valle d'Aosta (Ais) daranno in degustazione i vini di 18 aziende valdostane: Di Barrò, Ermes Pavese, Didier Gerbelle, Di Francesco Vini e Spiriti, Les Crêtes, Clos Blanc, Château Vieux, Cave Monaja, Pellissier Wine, Edoardo Braga, Cave Gargantua, Maison Vevey Albert, Cave Coopérative de l'Enfer, La Vrille, Pianta Grossa, Taema, Bonin, Laurent Théodule.

Lo stand istituzionale dell'Assessorato accoglierà i visitatori con la distribuzione e l'illustrazione di materiale promozionale sull'enogastronomia e sull'intera offerta turistica regionale. Accanto a ciò è in programma un ricco programma di masterclass.

"La presenza dell'assessorato a Vinitaly - sottolinea l'assessore Marco Carrel - è ormai consolidata e questa vetrina rappresenta un appuntamento importante per la promozione della nostra realtà vitivinicola. La collaborazione fra il nostro assessorato e il consorzio vini della Valle d'Aosta testimonia una volontà e una visione orientata ad una sempre maggior valorizzazione di ciò che di meglio sappiamo produrre fra le nostre montagne. In questo contesto, il Cervim, realtà importante su cui la Regione Valle d'Aosta investe, presenterà la 32/a edizione del Mondial des Vins Extrêmes".



