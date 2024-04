Europee, Viérin "verso apparentamento con Iv, ci rafforziamo"

"In base alla normativa che dà la possibilità ai gruppi politici appartenenti alla minoranza di lingua francese della Valle d'Aosta di presentare autonomi candidati e autonoma lista, apparentati ad una lista nazionale nella propria circoscrizione di riferimento, raccogliamo con favore la proposta del nascente progetto 'Stati Uniti d'Europa' di apparentamento al nostro progetto, lanciato da Enrico Borghi, capogruppo al Senato di Iv, e storico e stimato esponente e difensore delle ragioni della montagna". Così in una nota Laurent Viérin.

"In vista delle prossime elezioni europee il progetto che ha lanciato la mia candidatura alle prossime elezioni europee e rivolto al mondo autonomista si sta rafforzando. Un progetto sostenuto da Pays d'Aoste souverain e da Orgueil Valdôtain, che si spera possa avere l'adesione anche degli altri movimenti autonomisti, partendo dall'Uv, anche in ottica della ricomposizione del mondo autonomista in corso".

Il progetto "sarà denominato 'Federalismo ed Autonomie', ricordando Emile Chanoux , ed è aperto, dopo le interlocuzioni avvenute in questi giorni alle altre sensibilità autonomiste e federaliste della Valle d'Aosta e del nord ovest".

L'apparentamento, conclude Viérin "ci darà la possibilità di essere candidati e cercare di portare la voce della Valle d'Aosta, delle comunità alpine e della montagna in Europa. In questo senso rilancio alle sensibilità autonomiste della Valle d'Aosta e unire le energie appoggiando questo progetto, per non rinunciare alla battaglia di popolo".



