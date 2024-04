Europee, Borghi (Iv) "aperti alla proposta di Laurent Viérin"

"L'esperienza di Stati Uniti d'Europa, la lista di scopo che abbiamo deciso di avviare insieme con importanti soggetti politici in vista delle prossime elezioni europee, sta raccogliendo l'interesse e l'attenzione" dei "movimenti federalisti, autonomisti e delle minoranze linguistiche" e "in queste ore è intensa la nostra interlocuzione con queste realtà della Valle d'Aosta e più in generale dell'arco alpino, registrando la proposta di candidatura di Laurent Viérin nell'ambito del nascente progetto denominato 'Federalismo e Autonomie'". Lo fa sapere in una nota il senatore Enrico Borghi, capogruppo al Senato di Italia Viva.

"Qualora tali esperienze, avvalendosi delle prerogative previste dalla normativa di apparentarsi e presentare autonomi candidati con un proprio listino, ritenessero di finalizzare un'intesa in tale direzione, troveranno in noi interlocutori attenti e disponibili ad un percorso comune", aggiunge Borghi.

Secondo il senatore, i movimenti federalisti, autonomisti e delle minoranze linguistiche sono "parte essenziale di un percorso riformista ed europeista che tuteli le minoranze, le peculiarità e le caratteristiche delle aree montane riscontrabili anche nella nostra Costituzione".



