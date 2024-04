Ampliamento Parini, centrodestra "il costo salito a 202 milioni"

"Il costo preventivato dell'opera (solo il nuovo corpo) passa da circa 189 milioni a quasi 202 milioni di euro (ancora nessuna notizia dei tempi e dei costi delle fasi 4 e 5 relative alla integrazione/ristrutturazione del vecchio Parini)" e "il tempo complessivo per tutte le fasi necessarie, gare d'appalto e realizzazione dell'opera, salvo ritardi ed imprevisti, sarà di quasi cinque anni, smentendo clamorosamente gli annunci fatti dalla stessa Siv alla fine dello scorso anno in Consiglio comunale che dichiarava un tempo di tre anni per l'esecuzione dei lavori". Così in una nota le forze del centrodestra unito per la Valle d'Aosta, dopo la riunione della quinta commissione del Consiglio Valle che ha trattato il tema dell'ampliamento dell'ospedale Parini.

"In questi giorni abbiamo potuto verificare come opere di piccola entità, realizzate nella zona attualmente occupata dall'ospedale di Aosta, siano in grado - secondo il centrodestra - di paralizzare la circolazione, mettendo in crisi l'intera viabilità cittadina. Possiamo quindi facilmente immaginare cosa accadrà quando, per anni, ci saranno, prima il cantiere relativo alla costruzione del nuovo, imponente, corpo dell'ospedale e, successivamente, il cantiere relativo al vecchio Parini. La circolazione della città sarà perennemente in crisi, con code e gravi e prolungati disagi per tutta la popolazione ed i turisti.

Senza dimenticare i fattori negativi derivanti dall'inquinamento che le file di auto, di veicoli commerciali e di autobus sostitutivi della ferrovia genereranno, per lunghi anni".





