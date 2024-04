Uccisa vicino ad Aosta, il sospettato oggi davanti al giudice

Teima Sohaib, di 21 anni, nato in Italia e di origini egiziane, sospettato dell'omicidio di una ventiduenne francese in Valle d'Aosta, oggi pomeriggio comparirà davanti alla procura di Grenoble a seguito di un mandato d'arresto emesso da un giudice per violazione del controllo giudiziario. La procura di Grenoble - secondo quanto si è appreso - dovrebbe chiedere al giudice delle libertà e della detenzione la revoca del controllo giudiziario del giovane emessa il 13 gennaio, in attesa della sua comparizione il 3 maggio davanti al tribunale penale di Grenoble per rispondere di violenza domestica e di minacce contro la sua compagna.



