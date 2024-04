Viaggio della Memoria, studenti valdostani a Praga e Auschwitz

Da venerdì 19 a mercoledì 24 aprile alcuni studenti valdostani saranno impegnati nel 'Viaggio della Memoria' a Praga e Auschwitz, organizzato nell'ambito delle iniziative di promozione, presso le giovani generazioni, degli ideali di libertà e democrazia e del valore della Memoria.

L'iniziativa è promossa dalla Regione Valle d'Aosta. I partecipanti sono stati selezionati durante un concorso in memoria di Cesare Dujany, dal titolo "I Giusti delle Nazioni. I casi valdostani". Vincitori sono la classe 4a B dell'Istituto professionale per i servizi con indirizzo per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera di Châtillon, tre studentesse dell'Institut Agricole Régional e la classe 4a B del Liceo delle scienze umane e scientifico "R. M. Adelaide" di Aosta.

Il programma prevede la visita ai campi di concentramento e di sterminio di Auschwitz e di Birkenau, oltre a visite a luoghi che permetteranno la contestualizzazione dei fatti, quali la città di Cracovia, il suo ghetto ebraico e il Museo Oscar Schindler. Il viaggio comprende, inoltre, una tappa a Praga con la visita al campo e al ghetto di Terezin.



