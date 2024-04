Forza Italia, inizia la stagione dei gazebo in Valle d'Aosta

Il coordinamento regionale di Forza Italia inaugura domani la stagione dei gazebo sul territorio in Valle d'Aosta. L'occasione coincide con l'avvio delle 'Giornate del tesseramento' lanciate a livello nazionale e che costituiranno anche l'opportunità "per dialogare e per confrontarsi con le comunità locali sui temi politico-amministrativi in agenda sia a livello regionale che a livello parlamentare".

Domani sono previsti gli appuntamenti al mercato di Antey-Saint-André dalle 9.30 alle 12.30 e ad Aosta, in piazza Porta Praetoria, dalle 15.30 alle 19.30.

Domenica 7 aprile sarà la volta di La Thuile, nella centrale piazza Corrado Gex, dalle 9.30 alle 12.30, mentre lunedì 15 aprile il tour itinerante farà tappa al mercato di Châtillon, in piazza Volontari del Sangue, dalle 9 alle 12.30. Martedì 16 aprile il gazebo sarà allestito al mercato di Aosta, dalle 9 alle 12.30, mentre sabato 27 aprile l'appuntamento sarà a Pont-Saint-Martin, in piazza IV Novembre, dalle 9 alle 12.30.





