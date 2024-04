Principio di incendio nella sede di Cva a Chatillon

Un principio di incendio si è verificato intorno alle 15.30 presso la sede principale di Cva, in via Stazione 31 a Châtillon.

Nel corso di lavori all'esterno dell'edificio, per cause ancora da accertare, si è innescato il fuoco - comunica la stessa società partecipata - che è risalito su parte della facciata esterna attraverso un condotto tecnico.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Châtillon e i vigili del fuoco. Le fiamme sono state presto estinte.

A seguito dei controlli, i locali risultano accessibili ed agibili. Per consentire le pulizie e l'aerazione dei locali più esposti, per la giornata di domani l'azienda ha disposto lo smart-working per tutti i dipendenti dell'edificio.



