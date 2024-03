Documentario "Food for Profit", doppia proiezione ad Aosta

Doppia proiezione ad Aosta per il documentario investigativo "Food for Profit" di Giulia Innocenzi e Pablo D'Ambrosi, che mette in luce l'orrore dietro agli allevamenti intensivi in Europa. Il 4 aprile sarà proiettato al cinema De La Ville alle 18 e alle 20,30, con l'intervento di Lorenzo Mineo e dibattito. Ingresso 10 euro. Il 4 maggio, nell'ambito del Cactus International Children's and Youth Film Festival, il documentario sarà proiettato gratuitamente alle 20.30 al Teatro Giacosa. In sala sarà presente Giulia Innocenzi che introdurrà la proiezione.

"Con i registi ha collaborato una squadra di investigatori - si legge in una nota - che ha lavorato sotto copertura negli allevamenti dei principali paesi europei, per svelare la realtà che si cela dietro le eccellenze della produzione di carne e formaggio. A Bruxelles, in particolare, un lobbista è riuscito a portare con sé una telecamera nascosta là dove le decisioni vengono prese. L'indagine di Innocenzi e D'Ambrosi si è concentrata, inoltre, sui miliardi di euro che l'Europa destina agli allevamenti intensivi che maltrattano gli animali, inquinano l'ambiente e rappresentano un pericolo per future pandemie".



