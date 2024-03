Settore forestale, si lavora a piano di interventi regionali

E' stato consegnato il servizio di redazione del Programma forestale regionale della Valle d'Aosta al raggruppamento temporaneo di professionisti aggiudicatario della gara d'appalto. Si tratta di un documento di indirizzo - tempo di redazione previsto in 18 mesi - nel quale le regioni individuano i propri obiettivi e definiscono le relative linee d'azione del settore forestale, tenendo in considerazione le diverse esigenze socio-economiche, ambientali e paesaggistiche, con particolare attenzione alla prevenzione del rischio idrogeologico, alla mitigazione e all'adattamento al cambiamento climatico.

In dettaglio - come si legge in una nota - il Programma forestale regionale "assicurerà l'aggiornamento del quadro conoscitivo del patrimonio forestale regionale, nonché del piano antincendio boschivo e delle cartografie tematiche del settore forestale", e "provvederà anche ad approfondire l'analisi dello stato fitosanitario del patrimonio forestale regionale e le tematiche relative alla filiera foresta-legno, con specifiche valutazioni sia sulla possibilità di operare con legname valdostano a provenienza tracciata sia sulle potenzialità di approvvigionamento di quest'ultimo per la produzione di energia".

"Il settore forestale riveste un ruolo fondamentale nella mitigazione degli effetti della crisi climatica in atto - sottolinea l'assessore regionale Marco Carrel - e assicura la produzione costante e continua di beni e servizi ecosistemici.

Risulta, quindi, necessaria un'azione concreta di governance regionale e di ampia comunicazione a tutti gli stakeholders presenti sul territorio regionale. Non è infatti possibile prescindere da una visione strategica e lungimirante delle politiche di settore e di coordinamento tra lo sviluppo della filiera foresta-legno e tutta la politica ad essa connessa".



