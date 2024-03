Sci, a Pila 50 club a contendersi il Criterium italiano

È quasi tutto pronto per la quattordicesima edizione del Memorial Fosson, organizzato dallo sci club Aosta insieme alla rivista Race ski magazine. Dal 5 al 7 aprile, la manifestazione a squadre riservata ai Children (Ragazzi e Allievi) tornerà protagonista sulle nevi di Pila, assegnando per il terzo anno il titolo nazionale a squadre, dal momento che è diventata Criterium italiano.

Saranno 50 le società per un totale di circa 650 giovani sciatori a darsi battaglia sulle piste del comprensorio valdostano in tre giorni di gare, che decreteranno il miglior sci club d'Italia. Quest'anno, per la prima volta, tutte le squadre saranno ospitate nelle strutture nella 'conca' sopra Aosta.

Il programma, che verrà ufficializzato nei prossimi giorni in base alle previsioni meteo, prevede per la prima giornata un gigante Allievi e due gare di slalom a manche singola per i Ragazzi. Sabato 6 aprile, Allievi e Ragazzi si invertiranno, con i primi impegnati tra i pali stretti, in due run valide come gare distinte, e i Ragazzi che si sfideranno tra le porte larghe. Infine, domenica 7 aprile, entrambe le categorie si daranno battaglia in gigante. La partenza delle prove è fissata alle 8,45. Le piste sono ancora in via di definizione e verranno scelte durante la prossima settimana.



