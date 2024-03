Cirio e Rini, "confronto in ogni sede sul raddoppio del traforo del Monte Bianco"

Il presidente del Piemonte, Alberto Cirio, oggi ha incontrato, al grattacielo della Regione la presidente della Società italiana per il Traforo del Monte Bianco, Emily Rini. L'oggetto della riunione era il futuro e le prospettive di sviluppo della mobilità attraverso i valichi alpini, con particolare riferimento al Traforo internazionale del Monte Bianco.

"Alla luce delle ultime interlocuzioni avute" con il vice presidente del Consiglio e ministro per gli Affari Esteri e la Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, il presidente Cirio e la presidente Rini "hanno concordato sulla necessità di continuare il proficuo confronto sul futuro e sulle prospettive di sviluppo, anche e soprattutto in termini di sicurezza, dei valichi alpini, con particolare attenzione al Monte Bianco".

Quanto accaduto lo scorso anno, "quando si è rischiata e, grazie all'azione congiunta delle Regioni e del governo, per fortuna è stata evitata, la contestuale chiusura delle gallerie di Frejus e Monte Bianco, ha confermato che è quanto mai urgente aprire un confronto sul raddoppio del tunnel in tutte le sedi opportune".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA