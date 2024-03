Aosta, vendita all'asta delle 'Villette ex impiegati Cogne'

Il Comune di Aosta ha pubblicato l'avviso dell'asta pubblica per 15 unità immobiliari del complesso immobiliare denominato 'Villette ex impiegati Cogne'.

Le abitazioni si trovano tra via Pollio Salimbeni, via Liconi, via Verraz, via Elter e corso Battaglione Aosta. L'importo a base di gara ammonta a 2.279.870 euro. Gli interessati dovranno far pervenire le offerte entro le 12 di venerdì 28 giugno.

La pubblicazione dell'avviso nell'albo pretorio fa seguito alla delibera della giunta comunale del 4 marzo scorso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA