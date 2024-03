Saint-Vincent pronta a diventare la capitale della magia

Arriva a Saint-Vincent l'appuntamento con il Gran galà di magia, in calendario il 17, 18 e 19 maggio al Palais. Il programma prevede l'esibizione di alcuni tra i migliori artisti del mondo, tra cui Xavier Mortimer (ospite speciale), Walter Rolfo (presentatore dell'evento), il belga Laurent Piron (già campione del mondo di magia), i cinesi Zhang Wenju e Wang Meiqui, Topas, Zhu Mingzhu, Francesco Della Bona, Ding Yang e Raffaello Corti. I biglietti degli spettacoli potranno essere acquistati on line o nella sede dell'evento prima di ciascuno spettacolo (prezzi da 15 a 50 euro).

"Il Gran gala di magia in abbinamento al Campionato europeo di magia (in programma il 22 e il 25 maggio) assicurerà una grande visibilità mediatica dell'evento - si legge nella delibera - e consentirà a Saint-Vincent di proporsi a turisti e visitatori, per più di una settimana, come una destinazione dall'atmosfera magica e coinvolgente, particolarmente attrattiva per le famiglie con bambini, contribuendo, in tal modo, a rafforzare e diversificare la capacità attrattiva della regione nel suo complesso". Il finanziamento regionale dell'evento ammonta a 220.250 euro.



