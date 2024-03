Tour du Rutor, successo finale a francesi Bon Mardion-Gachet

I francesi William Bon Mardion e Xavier Gachet sono i vincitori dell'edizione 2024 del Tour du Rutor, la classica di scialpinismo che si disputa in Valle d'Aosta e che è valida come prima prova del circuito La grande course. Dopo tre giorni di gare i transalpini hanno preceduto in classifica di 1'02" la coppia formata da Robert Antonioli e Mathéo Jacquemoud, vincitori della seconda e della terza tappa.

Terzi gli atleti dello sci club Corrado Gex William Boffelli-Nadir Maguet a +16'08".

In campo femminile dominio assoluto di Lena Bonnel e Lorna Bonnel, che hanno vinto tutte e tre le tappe. Dietro di loro in classifica la coppia italiana formata da Claudia Boffelli e Lisa Moreschini (+12'06") e le polacche Anna Tybor-Iwona Januszyk (+35'56").



