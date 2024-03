Tour du Rutor, Antonioli-Jacquemoud dominano seconda tappa

Percorso ridotto a causa del maltempo per la seconda tappa del Tour du Rutor di scialpinismo, la super classica gara valdostana valevole come prima prova 2024 del circuito di La Grande Course. Pioggia in partenza, nebbia e forti raffiche di vento in quota hanno costretto gli organizzatori a tracciare un percorso alternativo nella Valgrisenche per le 165 squadre senior provenienti da 15 differenti nazioni. Vincitori di tappa l'azzurro Robert Antonioli e il transalpino Mathéo Jacquemoud con il tempo di un'ora 07' 38", con 5 secondi di vantaggio sui leader di classifica generale William Bon Mardion-Xavier Gachet. Terzi i due atleti dello sci club Corrado Gex William Boffelli-Nadir Maguet a (+2'48).

Tra le donne Lorna e Lena Bonnel hanno vinto anche la seconda tappa in un'ora 25' 45" davanti a Claudia Boffelli e Lisa Moreschini e alle nazionali polacche Anna Tybor-Iwona Januszyk.

Domani terza e ultima tappa a Planaval.



