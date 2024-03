Sciava a Courmayeur completamente ubriaco, turista multato

Dovrà pagare una multa di 333 euro il turista irlandese fermato sulle piste di sci di Courmayeur in stato di ebbrezza. Il fatto - come riferisce la Questura - è avvenuto martedì scorso. Gli agenti in servizio sulle piste sono stati allertati per una persona caduta fuori pista nelle vicinanze della telecabina Checrouit. Giunti sul posto, hanno subito notato che lo sciatore, un sessantenne di origine Irlandese, era completamente ubriaco. Trasportato a valle, è stato sottoposto all'etilometro che ha evidenziato un valore di 2,36 g/l di alcool nel sangue. Allo sciatore è stato quindi ritirato lo ski pass e gli è stata comminata una sanzione amministrativa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA