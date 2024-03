Tour du Rutor, doppietta francese nella prima tappa

Il primo giorno del Tour du Rutor Extrême, la super classica valdostana valevole come unica tappa italiana di La Grande Course e finale di Coppa Italia Fisi, parte nel segno dei vincitori di Pierra Menta Xavier Gachet - William Bon Mardion al maschile e da quello composto dalle cugine Lorna - Lena Bonnel al femminile.

La gara ha proposto nella giornata d'esordio un percorso da 25 chilometri (2400 metri di salita e 2.206 di discesa) con passaggio ai 3.486 metri della Testa del Rutor. Confermando uno stato di forma invidiabile i due atleti di Arêches Beaufort William Bon Mardion - Xavier Gachet hanno tenuto la testa della corsa imponendo il proprio ritmo ai diretti avversari. Il distacco registrato al gran premio della montagna della gara posto ai 3.486 metri della Testa del Rutor è rimasto tale al traguardo di Valgrisenche. Stoppando il cronometro sul tempo di 2h33'51" i due francesi hanno vinto la prima tappa e rifilato 1'26" agli iridati long distance Robert Antonioli - Mathéo Jacquemoud. Terza piazza per la coppia Sci Club Corrado Gex composta da William Boffelli - Nadir Maguet (+8'16").

Subito molto più definito il ranking in rosa con le favorite dei pronostici Lorna e Lena Bonnel che hanno preso il largo chiudendo la tappa in 3h12'31". Seconda piazza di giornata per Claudia Boffelli - Lisa Moreschini (3h20'18") e terza per le due nazionali polacche Anna Tybor - Iwona Januszyk che hanno accusato un ritardo di 20'48" dalle vincitrici. Bene anche il team franco americano di Anne Lisa Desjacques - Kelly Wolf (4/o) e quello valdostano composto da Gloriana Pellissier e sua figlia Noemi Junod (5/o).

Archiviata questa prima giornata di gare, per domani è prevista l'usuale tappa della Valgrisenche che porterà gli atleti sull'Alpe Vielle.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA