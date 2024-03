Aperto a Palazzo regionale punto di facilitazione digitale

E' attivo al piano terreno del Palazzo regionale di Aosta un punto di facilitazione digitale a cui i cittadini possono rivolgersi per acquisire competenze digitali e ricevere assistenza per l'utilizzo dei servizi e delle tecnologie digitali (computer, identità digitale, smartphone e gestione delle relative applicazioni, rete Internet e per l'accesso ai più importanti servizi online). Lo ha comunicato l'assessorato regionale dell'innovazione, precisando che lo sportello sarà aperto nelle giornate di martedì 2, 16 e 30 aprile, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16. L'iniziativa rientra nel progetto Rete dei servizi di facilitazione digitale finanziato dall'Unione Europea-Next Generation Eu nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) che ha l'obiettivo di portare il 70% della popolazione maggiorenne a un livello di competenze digitali di base entro il 2026.

