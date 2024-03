Réunion, Av e Vda Unie-Mouv: "Soddisfatti dal lavoro della Commissione"

"Alliance valdotaine e Vda Unie-Mouv, confermando l'apprezzamento per il documento elaborato dalla Commissione, ritengono necessario che i lavori possano essere completati con incontri sul territorio, per giungere al congresso nei tempi previsti". Così in una nota i due movimenti all'indomani dell'incontro con la Commissione speciale per la ricomposizione dell'area autonomista.

"Il gruppo dirigente - scrivono Av e Vda Unie-Mouv - dichiara di aver letto con soddisfazione i documenti elaborati dalla Commissione, in particolare per quanto riguarda le regole che garantiscono la più ampia partecipazione al congresso straordinario nonché il rispetto del pluralismo, ritenendo importante ricostruire un dialogo comune dove le differenze sono un patrimonio essere valorizzato".

"Senza nulla togliere - proseguono - all'attività svolta finora dai diversi movimenti, la ricomposizione sotto il simbolo dello storico movimento dell'Union valdotaine resta il tema principale su cui concentrarsi per dare nuovo slancio alla politica valdostana e mettere in atto le potenzialità dello Statuto di autonomia speciale.

In un momento in cui riaffiorano il nazionalismo e il centralismo statale, occorre raccogliere le energie per far sì che in Valle d'Aosta prevalga un modello politico democratico basato sui principi federalisti di autonomia, partecipazione e sussidiarietà".



