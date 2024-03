Grosjacques, fiduciosi per la Coppa del mondo di sci a La Thuile

Riguardo al ritorno della Coppa del mondo di sci alpino a La Thuile "siamo fiduciosi che si possa ottenere un risultato nella prossima stagione o in quella successiva, perché sicuramente La Thuile ha ben figurato quando è stata chiamata all'organizzazione di queste manifestazioni. Quindi crediamo di avere, come comunità valdostana e in particolare per quel che riguarda il territorio di La Thuile, tutte le carte in regola per poter ospitare nuovamente questa manifestazione".

Così l'assessore al Turismo e sport, Giulio Grosjacques, a margine della conferenza stampa di presentazione del Criterium nazionale cuccioli di sci alpino, manifestazione che si svolgerà a La Thuile il 6 e il 7 aprile.

"Da parte della comunità di La Thuile e dell'Asiva, che è da sempre partner di queste manifestazioni, c'è stata una richiesta reiterata per essere inseriti nei calendari. E' stato scritto al governo regionale: il presidente della Regione ovviamente si farà promotore di una lettera di richiesta in modo che La Thuile possa inserita nei calendari delle prossime stagioni, così come auspicato e così come da interlocuzione con i vertici della Fisi", ha aggiunto Grosjacques.



