Inflazione, frena l'aumento dei prezzi ad Aosta

Nel febbraio scorso l'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale (Nic) relativo al Comune di Aosta ha registrato un aumento dello 0,1% rispetto a gennaio e dello 0,3% nei confronti del febbraio 2023.

Considerando le variazioni congiunturali dei prezzi (quelle calcolate rispetto al mese precedente) gli incrementi più significativi riguardano: bevande alcoliche e tabacchi (+1,3), trasporti (+1,2), servizi ricettivi e di ristorazione (+0,9), ricreazione spettacoli e cultura (+0,3), altri beni e servizi (+0,2), mobili, articoli e servizi per la casa (+0,1). In diminuzione invece comunicazioni (-1,9), abitazione, acqua, elettricità e combustibili (-1,6). Restano invariati prodotti alimentari e bevande analcoliche, abbigliamento e calzature, servizi sanitari e spese per la salute, istruzione.

Nel confronto con il mese di febbraio 2023, gli aumenti maggiori riguardano: istruzione (+11,8), servizi ricettivi e di ristorazione (+5,8), prodotti alimentari e bevande analcoliche (+3,2), bevande alcoliche e tabacchi (+1,8), altri beni e servizi (+1,6), trasporti (+1,4), servizi sanitari e spese per la salute (+1,1), abbigliamento e calzature (+0,8), ricreazione, spettacoli e cultura (+0,7). In diminuzione invece abitazione, acqua, elettricità e combustibili (- 0,6), comunicazioni (-7,1), mobili, articoli e servizi per la casa (-0,1).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA