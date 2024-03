Cime bianche, Vda aperta "un successo la serata a Milano"

"Ha registrato un'attenta e qualificata partecipazione di giovani nel circolo Nilde Iotti" la serata 'Cime bianche: dalla Valle d'Aosta a Milano' che si è svolta il 14 marzo scorso nel capoluogo lombardo. Lo scrive in una nota Valle d'Aosta aperta. L'evento è stato organizzato da Adu Zeta in collaborazione con le giovanili milanesi Ugs Milano, Gd Milano - Municipio 1, M5s - Milano e Gev Milano.

All'evento, moderato da Chiara Berard di Adu Zeta, è stata ospite la delegazione del Comitato 'Insieme per Cime Bianche', formata in quest'occasione da Erika Guichardaz, Mathieu Stevenin e Carola Carpinello.

La serata è stata introdotta da Francesca Casale, ingegnera ambientale locale che ha condotto studi specifici sul tema dei cambiamenti climatici, e "che - scrive Vda aperta - ha confermato le preoccupazioni e perplessità del comitato sulla costruzione del collegamento intervallivo. Una spesa pubblica di più di 120 milioni di euro devasterebbe la flora e la fauna della Val d'Ayas, andando a infrangere anche la zona di protezione speciale. Nel finale gli interventi dal pubblico locale hanno ricordato il legame nei confronti della nostra regione, ribadendo l'amore per le nostre montagne e l'importanza del clima e delle acque che ci caratterizzano, ma che sono messe in pericolo da opere così devastanti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA