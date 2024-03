Enfanthéâtre 2023/2024, vince la compagnia Santibriganti

Lo spettacolo "Yo Yo Piederuota" della compagnia Santibriganti Teatro di Moncalieri (Torino) si è aggiudicato la vittoria di "Enfanthéâtre 2023/2024", festival internazionale di teatro per ragazzi e ragazze della città di Aosta. La media voto finale è stata di 9,86/10. A decretare lo spettacolo vincitore è stato il giovane pubblico. "Yo Yo Piederuota" ha preceduto nella classifica finale "Il paese delle Mucche volanti" della compagnia Filodirame di Palazzolo sull'Oglio (Brescia), già vincitrice della passata edizione, che ha ottenuto una media voto di 9,70, e "Panique à l'atelier" della compagnia francese di Oraison Loly Circus (media voto 9,69).

In generale - si legge in una nota dell'amministrazione comunale - il gradimento degli spettacoli è risultato elevato: tutte le rappresentazioni hanno superato la media dell'"8", e ben otto su 11 hanno ottenuto una votazione media superiore al "9".



