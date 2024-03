Vino, Nicola Abbrescia nuovo presidente del Cervim

Nicola Abbrescia è il nuovo presidente del Cervim (Centro di ricerca, studi, salvaguardia, coordinamento e valorizzazione per la viticoltura di montagna, in forte pendenza e delle piccole isole). Sommelier valdostano, classe 1961, succede a Stefano Celi. La sua nomina è stata ratificata dall'assemblea dei soci del Cervim, che si è riunita a Milano.

"Grato e onorato per la fiducia nei miei confronti per la nomina da parte dell'amministrazione della Regione Valle d'Aosta. La priorità è proseguire l'attività del Cervim nel segno della continuità, con ciò che di importante è stato fatto nella precedente consiliatura per la tutela e promozione della viticoltura eroica e dei vini estremi" sottolinea Abbrescia.

l'assemblea dei soci del Cervim ha anche nominato il nuovo consiglio di amministrazione, in carica per il prossimo triennio 2024-2027 e che sarà composto, oltre che dal presidente Abbrescia da Roberto Gaudio, Sara Patat, Mauro Fabrizio Fasano, José Tomé Roca, Stefano Celi, Alberto Zannol, Patricia Picard, Alba Balcells I Barril, e Manuel Capote Perez.



