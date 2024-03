Precipita dalle rocce, morto snowboarder sulle Alpi svizzere

Uno snowboarder norvegese di 39 anni è morto a causa di un incidente mentre sciava fuoripista sulle Alpi svizzere. E' accaduto nel pomeriggio del 12 marzo a Verbier, ma la polizia cantonale del Vallese lo ha reso noto solo oggi. La vittima stava affrontando un tratto fuori pista sotto il Col des Gentianes, a 2.720 metri di quota: per cause da accertare è caduto ed è precipitato per circa 100 metri da un salto di roccia. Intervenuti sul posto, i medici hanno potuto solo constatare il decesso.



