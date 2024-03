Mafia, Libera Vda organizza un corteo a Saint-Christophe

Il 23 marzo alle 14 partirà dal campo sportivo di Saint-Christophe un corteo promosso dal Libera Valle d'Aosta in occasione della Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. La manifestazione si concluderà in località Torrent de Maillod (Quart) nel bene confiscato e ora gestito dalla cooperativa Forrest Gump. "In Valle d'Aosta abbiamo voluto che il nostro impegno per la Memoria quest'anno riguardasse i beni confiscati e riutilizzati socialmente anche nella nostra Regione" spiega Libera in una nota.

Alle 15.30 sarà letto l'elenco delle vittime innocenti delle mafie e al termine è previsto il racconto delle storie di Gaetano Montanino e di Palmina Scamardella da parte dei familiari presenti.



